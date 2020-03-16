Конфликт обернулся для благовещенца 10 годами строгого режима

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Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя областного центра. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в июле 2019 года в Благовещенске, в квартире одного из домов на улице Ленина. Между горожанином и мужчиной престарелого возраста произошел словесный конфликт. При этом горожанин был пьян, а его оппонент лежал на диване в беспомощном состоянии. Дошло до оскорблений, а затем до рукоприкладства. Благовещенец избил пожилого человека, и тот скончался от полученных травм.

В судебном заседании житель Благовещенска вину по предъявленному ему обвинению не признал. Несмотря на это, его вина была подтверждена доказательствами. Суд учел как смягчающие – аморальность поведения потерпевшего, наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетних детей, престарелой матери-инвалида и другие, – так и отягчающее – совершение преступления в состоянии опьянения – обстоятельства.

Мужчину признали виновным и наказали 10 годами колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.