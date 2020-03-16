Инструктор благовещенского аквапарка, где чуть не утонул ребенок, отправится на скамью подсудимых

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении инструктора, из-за бездействия которого в аквапарке города пострадал несовершеннолетний. Подсудимому предъявят обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало Амур.инфо, несчастный случай в аквапарке «Плаза» произошел 3 декабря 2019 года. В одном из бассейнов чуть не утонул ребенок. После инцидента пострадавшего доставили в реанимацию Амурской областной детской больницы.

Органы расследования установили, что во время отсутствия инструктора-спасателя, который покинул свой пост, несовершеннолетний посетитель водно-развлекательного центра стал тонуть. В результате несоблюдения инструктором трудовых обязанностей ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Инструктор обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Подсудимому грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.