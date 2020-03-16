В Приамурье на коронавирус обследовали 585 человек

За прошедшую неделю через временные коридоры в Благовещенск из Хэйхэ прибыли 29 человек. Специалисты санитарно-карантинного контроля управления Роспотребнадзора по Амурской области проверили их с помощью двойного тепловизионногоо контроля, медработники провели осмотр.

Всех прибывших ежедневно осматривают и проводят лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию. Также специалисты контролируют водителей, которые на прошедшей неделе перевозили грузы из КНР: проверяется, носят ли они маски и перчатки, обрабатывают ли руки антисептиками. В отношении всех водителей также проведён двойной тепловизионный контроль. Лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний не выявлено. За всеми организовано проведение медицинского осмотра.

Управлением проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все обратившиеся за медицинской помощью оперативно обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.

Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию в Амурской области проводятся на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», который обеспечен необходимым количеством тест-систем для диагностики и других расходных материалов. По состоянию на 16 марта обследовано 585 человек. Больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.

Лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию подлежат лица, вернувшиеся из неблагополучных по данной инфекции стран (по состоянию на 16 марта – КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция), независимо от наличия или отсутствия клинических проявлений заболевания. Первичный отбор биоматериала производится в пункте пропуска при пересечении границы РФ и повторно – через 10 дней после прибытия.

Лица с клиническими проявлениями получают необходимое лечение в инфекционной больнице в течение 14 дней до получения отрицательных лабораторных результатов. Клинически здоровые граждане до отрицательных лабораторных результатов подлежат самоизоляции по месту жительства без посещения работы или учёбы на основании больничного листа с максимальным исключением контактов в семье.

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости респираторными инфекциями в Амурской области стабильная. На прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 2 611 случаев заболеваний ОРВИ, что на 21,4 % ниже предыдущей недели. Показатель заболеваемости (32,92 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 53,4 %. Зарегистрировано 5 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А и В.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже среднемноголетнего, при этом в марте с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения.