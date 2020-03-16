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сегодня, 11:30 0

В Амурской области пока не собираются закрывать на карантин учебные заведения

В Амурской области пока не собираются закрывать на карантин учебные заведения
Фото: pixabay.com

Федеральное министерство просвещения рекомендовало регионам РФ при необходимости временно переходить на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в садиках, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей направлены во все регионы страны.

Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.

При этом отмечается, что в большинстве регионов в ближайшее время грядут плановые каникулы. В министерстве образования и науки Амурской области сообщили, что пока закрытие учреждений на карантин не планируется.

«На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и переходе на дистанционное обучение в Амурской области нет. В регионе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в разрезе каждого учебного заведения. Все решения будут приниматься с учетом позиции амурского управления Роспотребнадзора», – прокомментировали в ведомстве.

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