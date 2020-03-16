В Амурской области пока не собираются закрывать на карантин учебные заведения
Федеральное министерство просвещения рекомендовало регионам РФ при необходимости временно переходить на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в садиках, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей направлены во все регионы страны.
Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.
При этом отмечается, что в большинстве регионов в ближайшее время грядут плановые каникулы. В министерстве образования и науки Амурской области сообщили, что пока закрытие учреждений на карантин не планируется.
«На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и переходе на дистанционное обучение в Амурской области нет. В регионе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в разрезе каждого учебного заведения. Все решения будут приниматься с учетом позиции амурского управления Роспотребнадзора», – прокомментировали в ведомстве.
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