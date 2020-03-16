В России ипотечных заемщиков будут оценивать по первоначальному взносу

Российские банки при ипотечном кредитовании планируют наряду с показателем долговой нагрузки (ПДН) граждан учитывать и размер первоначального взноса. Это прописано в проекте документа Центрального банка.

Этим проектом предлагается внести изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Сейчас коэффициент риска считается, исходя из значений показателя долговой нагрузки (ПДН), полной стоимости кредита (ПСК) и соотношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога. Новый проект ЦБ предлагает ввести зависимость коэффициентов риска еще и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве». При этом в настоящее время низкий первоначальный взнос – менее 20% — уже учитывается, сообщает агентство «Прайм».

«Вероятно, в случае принятия данного документа коэффициенты риска по ипотечным кредитам будут установлены не совокупно по ссудам с первоначальным взносом до 20 %, но отдельно для случаев первоначального взноса до 10 %, от 10 до 15 % и так далее, то есть будет более "точечная" оценка риска», – предполагает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Он обращает внимание на то, что схожая, дробная зависимость коэффициентов риска от различных уровней действует в значении полной стоимости кредита (ПСК).

«Возможно, что при принятии этого документа давление на капитал банков по ипотеке с первоначальным взносом в 10 % будет усилено, а заемщикам станет еще сложнее получить ипотечный кредит с низким первоначальным взносом», – полагает эксперт.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий также отмечает, что такая новация будет способствовать охлаждению ипотечного рынка в России. «Мера направлена на снижение риска ипотечного кредитования», – обращает внимание эксперт.

Банки и микрофинансовые организации РФ с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств гражданам обязаны рассчитывать их ПДН — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если эта нагрузка превышает 50 %, то банки должны создать дополнительные резервы.

ЦБ ранее сообщал, что с 1 июля хочет ужесточить для банков и выдачу ипотеки, поставив их отчисления в резервы в зависимость от ПДН, а также от первоначального взноса заемщика. По подсчетам регулятора, без изменения структуры ипотечных портфелей эта мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.