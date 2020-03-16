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сегодня, 10:35 1

Благовещенцы создают летний кинотеатр во дворе своего дома

Благовещенцы создают летний кинотеатр во дворе своего дома

Две придомовые территории в районе спичечной фабрики Благовещенска неравнодушные горожане перевоплотили в сквер в прошлом году. На этом активные жители решили не останавливаться и подали заявку на первый конкурс Фонда президентских грантов в этом году. Победу благовещенцы одержали с проектом «Жизнь на районе».

Проект предполагает благоустройство уже существующего сквера. Рядом со скамейками появится сцена, где будут выступать местные жители и приглашённые творческие коллективы. Любители почитать найдут себе место рядом с новым книгообменником. Для белок, живущих в сквере, установят домик.

Главным приобретением на грантовые средства станет видеопроектор, чтобы летом можно было устраивать кинопоказы под открытым небом.

В рамках проекта его инициаторы – орган общественной самодеятельности «Даль» – уже провели в сквере праздник Масленицы, куда были приглашены творческие коллективы. В планах на благоустроенной территории проводить поэтические вечера, музыкальные концерты, летний кинотеатр, театральные постановки.

«Реализация такого проекта поможет возродить добрососедские отношения, поможет в работе с подрастающим поколением, позволит объединить жителей разных возрастов. В конкурсе Фонда президентских грантов мы участвовали впервые и победили. Надеюсь, что наш опыт кого-нибудь подтолкнёт к созданию своих проектов», – отметила председатель органа общественной самодеятельности «Даль» Евгения Приходько.

«Жизнь на районе» получил одну из крупнейших финансовых поддержек от Фонда президентских грантов среди остальных проектов-участников первого конкурса 2020 года. Грантовая поддержка составила 917 тысяч рублей. Общая стоимость проекта, представленного в направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», составила более 1 миллиона рублей, сообщает областное правительство.

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#жизнь

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    43 минуты назад

    На восстановление "спички" просили бы сразу.

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