Распространение коронавируса в России отслеживается на онлайн-карте Яндекса

Информация по России подготовлена по данным Роспотребнадзора и детализирована по регионам, сообщает РИА Новости.

При составлении карты Яндекс опирался в том числе и на данные Университета Джонса Хопкинса в США. Как сообщало Амур.инфо, Центр системных исследований и инжиниринга в январе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса.

Число заразившихся новым видом коронавируса в России превысило 65 человек, заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

15 марта «Амур.инфо» сообщило о первых случаях заражения коронавирусом на Дальнем Востоке. На Чукотке новый вид вируса сначала подозревали у двух человек, позднее, была озвучена информация о шести заразившихся. Согласно карте Яндекса, на Чукотке сейчас выявлен один случай заражения новым типом коронавируса. Также один случай заражения указан в соседнем с Амурской областью Забайкальском крае.