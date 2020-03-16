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Распространение коронавируса в России отслеживается на онлайн-карте Яндекса

Распространение коронавируса в России отслеживается на онлайн-карте Яндекса

Яндекс запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире. На карте представлена актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.

Информация по России подготовлена по данным Роспотребнадзора и детализирована по регионам, сообщает РИА Новости.

При составлении карты Яндекс опирался в том числе и на данные Университета Джонса Хопкинса в США. Как сообщало Амур.инфо, Центр системных исследований и инжиниринга в январе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса.

Число заразившихся новым видом коронавируса в России превысило 65 человек, заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

15 марта «Амур.инфо» сообщило о первых случаях заражения коронавирусом на Дальнем Востоке. На Чукотке новый вид вируса сначала подозревали у двух человек, позднее, была озвучена информация о шести заразившихся. Согласно карте Яндекса, на Чукотке сейчас выявлен один случай заражения новым типом коронавируса. Также один случай заражения указан в соседнем с Амурской областью Забайкальском крае.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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