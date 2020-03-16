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сегодня, 10:22 0

Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью

Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью
Фото: Kawamaru с сайта Pixabay

В Германии 15-летняя девушка из ревности зарезала трехлетнего брата. Этим она не ограничилась и оставила матери послание на стене, написанное его кровью.

Как сообщает «Лента.ру», мать девочки, уходя, попросила ее присмотреть за братом. Пока ребенок спал, сводная сестра нанесла ему 28 ударов ножом, после чего сбежала из дома. Девочку нашли в 10 километрах от дома. По словам полицейских, она не сопротивлялась задержанию, выглядела спокойной и сразу призналась в убийстве.

В полиции подтвердили, что девочка оставила надпись кровью на стене, но отказались говорить, что там было написано.

По словам бывшего партнера матери погибшего мальчика, девочка чувствовала себя обделенной после их разрыва и ревновала к ребенку. 15-летней школьнице грозит до 10 лет тюрьмы, уточняет издание.

Ранее на Урале молодая семейная пара рассказала о четырех убийствах, совершенных в феврале 2019 года. Молодые люди убили трех родственников и друга семьи, а их тела хранили у себя в доме.

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#дети #криминал #происшествия

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