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Коронавирус не пройдёт: Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре (видео)

Коронавирус не пройдёт: Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн необычным способом защитился от коронавируса на сольном концерте в Москве. Видео с мероприятия появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что надёжный пузырь защищает немецкого музыканта от любых угроз. Все композиции он исполнял из шара, не перемещаясь по сцене. Однако покинуть оболочку ему все же пришлось. Во время выступления артист вышел из неё для того, чтобы забросать поклонников тортами.

Мэрия Москвы выпустила указ с запретом на массовые мероприятия в городе, число участников которых превышает 5 тысяч человек. Линдеманн, узнав это, решил разделить свой большой концерт в столице России на два, чтобы не переносить и не сдвигать даты, сообщает Life.

ВТБ Арена – многофункциональный спортивный комплекс, включающий в себя футбольную и хоккейную арену, построенный на месте снесённого московского стадиона «Динамо». Вместимость арены – 25 716 человек.

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#концерты #шоу-бизнес

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