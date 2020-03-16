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ВОЗ: заразиться коронавирусом можно через деньги и банковские карты

ВОЗ: заразиться коронавирусом можно через деньги и банковские карты
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что наличные деньги теоретически могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3–4 дня, на пластиковом – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

«Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами», – сообщает федеральный Роспотребнадзор.

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#коронавирус в Китае #финансы

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