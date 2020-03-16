Авиасообщение России со странами Евросоюза ограничивают из-за коронавируса

С 16 марта временно ограничивается авиасообщение России со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Ограничения не затронут сообщение между некоторыми столицами этих стран.

Пассажирские воздушные перевозки с 13 марта стали временно недоступны с Италией, Германией – кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена (до 16 марта); все пункты Королевства Испания – кроме Мадрида и Барселоны (до 16 марта); а также все пункты Французской Республики, кроме Парижа.

О временных ограничительных мерах сообщает Федеральное агентство по туризму. Меры предпринимаются для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Ограничения вводятся и другими странами мира. Так, под полным запретом для иностранцев или при условиях обязательного двухнедельного карантина оказались: Израиль, Индия, Словакия, США, Мальта, Турция, Дания, Непал, Шри-Ланка, Тунис, Кипр, Польша, Филиппины, Оман, Чехия, Колумбия, Австрия, Новая Зеландия, Иордания.

Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь» запущена горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Получить необходимую информацию можно по телефонам: 8-499-678-12-03 (круглосуточно), 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00)

Федеральное агентство по туризму предложило туристам и туроператорам заменить направления, перенести сроки путешествий или найти другие решения, учитывающие взаимные интересы. Если турист не согласен с предложением туроператора по замене направления или сроков путешествия, есть возможность вернуть потраченные средства на путевку:

– в случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора и возврата суммы.

– в случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, гражданин вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с изменением обстоятельств – в этом случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Для возврата денежных средств за отдельные туристские услуги граждане вправе обращаться по месту приобретения таких услуг.

При этом Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщает правительство Амурской области.

За несколько часов до введения запрета Всемирная организация здравоохранения объявила, что Европа стала эпицентром коронавирусной инфекции, сообщают «Ведомости». Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что из стран Европы поступает больше сообщений о новых заболевших, чем поступало из Китая на пике эпидемии в стране.