Волка размером с человека застрелили в Благовещенском районе: обзор прессы

Коллекционер проведет лотерею, на кону которой натюрморт Пикассо; жизнь бывших чиновников за решеткой; глава Манского района Красноярского края, вступив в должность, станцевал под балалайку. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Купить картину великого Пабло Пикассо всего за сто евро – это не надувательство или бред сумасшедшего, это благотворительность, рассказывает «Российская газета». Французский коллекционер Давид Намад решил провести лотерею, главным призом которой станет «Натюрморт», написанный в 1921 году. Каждый из желающих приобрести полотно, стоимость которого оценивается в миллион евро, может за 100 евро купить лотерейный билет и ждать 30 марта, когда будет объявлен победитель. При этом собранные деньги планируется потратить на постройку и восстановление колодцев в камерунских, марокканских и мадагаскарских поселениях, где катастрофически не хватает питьевой воды. Должен отметить, что Намад все равно свой миллион получит – из тех денег, что будут собраны по лотерее на колодцы.

Вам статья

В «Комсомольской правде» публикуется статья о том, как живется в местах не столь отдаленных экс-чиновникам. Я остановлюсь на Никите Белых, осужденном на 8 лет за взятку. Долгое время он работал в библиотеке (теплое по тюремным меркам место). Но недавно вылетел с этой должности прямо в швейный цех за нарушение правил распорядка: устроил себе за книжными полками уютненький кабинет, где и проводил все время вплоть до отбоя. Но знающие люди утверждают, что Никиту просто кто-то подсидел, – знаете, как это бывает, когда есть теплое местечко. Про остальных прочтите сами.

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Еще «Комсомолка» рассказала, как на мероприятии по случаю вступления в должность главы Манского района Красноярского края Артем Черных не только представил программу развития муниципального образования, заверив, что сделает все возможное, чтобы манцам лучше жилось, но и зажигательно станцевал под балалайку. И заметьте, без халтуры, в полный присед. И даже не запыхался. И сам размялся, и народ был в восторге.

Я вот что подумал… Впрочем, вам и так понятно, о чем в этой связи подумал я.

Полный абзац

Поулыбались? Теперь о страшном. Нет-нет, я о диких животных, а то подумаете, что я о нашей действительности. Как сообщила «Панорама», огромного волка размером с человека, даже больше, застрелили жители одной из деревень Благовещенского района, правда, Башкирии. Наводящий ужас зверь, совершенно не реагирующий на «кыш!», подошел слишком близко к населенному пункту, и людям пришлось применить крайние меры воздействия. Предполагают, что огромный волк – это мутант и что он далеко не последний, и настоящий ужас еще впереди. Напоминаю, это я о диком звере.

Летят утки

Теперь о деньгах. Как сообщил дайджест «Удивительный мир», сотрудница комиссионного магазина из американского города Китти-Хок нашла среди поступившего в магазин товара-хлама картину Сальвадора Дали. Представляете, сколько такой «хлам» может стоить? Но не это главное в дайджесте. Самое примечательное – сообщение об англичанине, который, покоряя одну из самых высоких британских вершин, сорвался с горы и летел целых 180 метров. Он и дальше бы мог лететь, если б не увяз в снегу.

Проще сказать, какие части тела у него остались более-менее целыми. Но при всем при этом остался жив и после лечения собирается опять пойти в горы.

На посошок

Ну и что там у нас напоследок… Напоследок «Моя семья», рассказавшая о том, как жители одной из итальянских деревень были приятно удивлены, когда поняли, что в их домах из водопроводного крана вместо воды льется розовое игристое вино. Думаю, что на их месте любой человек – не только итальянец – был бы приятно удивлен.

И, радуясь тому, как изящно я обошел сегодня две самые надоевшие темы, прощаюсь с вами до завтра.