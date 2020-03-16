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сегодня, 09:23 0

Западные циклоны испортят погоду в Амурской области

Западные циклоны испортят погоду в Амурской области
Фото: pixabay.com

В период с 17 до 20 марта в связи с прохождением серии западных циклонов на территории Амурской области ожидается неустойчивый характер погоды с осадками смешанного типа – снег, мокрый снег, днем в отдельных районах не исключен дождь. На дорогах ожидаются гололедные явления – снежный накат, гололедица.

Температурный фон в ночные часы повсеместно отрицательный, днем на севере Амурской области – около 0 градусов, в южных районах – от нуля до плюс 5, сообщается в Инстаграме Амурского гидрометцентра.

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#погода

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