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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 15 марта

Выбор читателей за 15 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 15 марта.

На Дальнем Востоке появились двое больных с подозрением на коронавирус

В адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу поступило экстренное извещение о подозрении на коронавирус у сотрудника рудника «Купол». 29 февраля он прибыл из Вероны в Москву и 2 марта вылетел в Магадан. В тот же день россиянин вылетел на Чукотку.

Автомобиль на гусеничном ходу удивил жителей Благовещенска (видео)

В социальных сетях 15 марта появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. На Игнатьевском шоссе был замечен автомобиль на гусеничном ходу. «Что ты такое?» – задается вопросом инстаграм-паблик dpskontrol_28rus.

Общественники предложили ремонтировать виадук на Загородной круглосуточно (фото)

Рабочая группа Общественной палаты Амурской области 13 марта проверила закрытый для проезда путепровод на улице Загородной в Благовещенске. Общественники проинспектировали ход работ и высказали свои предложения по сокращению сроков ремонта.

Мужчина с татуировкой «Кирилл» найден мертвым в Свободненском районе

Пропавший Кирилл Визер найден мертвым. Мужчину с именной татуировкой на руке нашли в собственном автомобиле без признаков насильственной смерти.

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#Обзор #интернет #СМИ

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