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сегодня, 07:29 0

К запускаемой с Восточного обсерватории проявили интерес ученые из разных стран

К запускаемой с Восточного обсерватории проявили интерес ученые из разных стран
Фото: архив Амур.инфо

Научные коллективы из разных стран пожелали участвовать в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». Об этом рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Обсерватория будет запущена в космос с космодрома Восточный.

«Собрано 14 заявок из разных стран на пока еще не существующую обсерваторию. Это заявки, которые требуют проведения длительных подготовительных наблюдений на наземных телескопах», – сказал Шустов.

Он пояснил, что к моменту запуска обсерватории эти наблюдения станут хорошей основой для проведения исследований космических объектов.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет») предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. «Спектр-УФ» по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу «Хаббл». С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.

Главный инструмент аппарата – космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра – будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс, сообщает РИА Новости.

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