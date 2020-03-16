Гороскоп 16 марта: Рыбам не стоит расслабляться, Стрельцы обретут покой

Восход Солнца: 06:40

Заход Солнца: 18:36

Солнце в Рыбах.

Овен. Не исключено, что сегодня Вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых Вы можете пострадать.Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются Вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

Телец. День благоприятный для творчества, изучения ремесел, приобщения к прекрасному. Особенно удачным этот день будет для Тельцов творческих профессий. Вероятны плодотворные встречи, самореализация, успех и признание. Для представителей других профессий творческое отношение к любому делу хотя бы отчасти компенсирует неприятные переживания предыдущих дней.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Возможно негативное влияние постороннего человека. По возможности сократите общение, проявляйте сдержанность, не пытайтесь упорядочить окружающий вас хаос. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны инфекционные заболевания, травмы.

Рак. День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы будете чувствовать себя хорошо, легко и непринужденно. Отношения с начальством улучшатся. Но не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. При условии, что Вы будете тратить деньги разумно, их должно хватить надолго. Все покупки, которые Вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

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Лев. День символизирует восстановление связей, здоровья, обретение утерянных вещей. Многое может сегодня к Львам вернуться. Необходимо раздать старые долги и посвятить себя бескорыстной помощи тем, кто в Вас нуждается. Искреннее отношение к людям и самопожертвование принесут Вам моральное удовлетворение.

Дева. Критический день. Искушение плоти, смятение чувств, обманы, ложные клятвы. Новые люди, вошедшие в Вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Весьма возможны крупные потери денег, особенно во второй половине дня.

Весы. Козни недоброжелателя, ложная информация или нежелание следовать здравому смыслу могут помешать Весам творческих профессий получить выгодный заказ. Любовное свидание принесет некоторое разочарование женщинам-Весам. Не исключено, что мужчинам-Весам удастся успешно решить неожиданно возникшие бытовые проблемы.

Скорпион. Вероятны финансовые трудности, потеря ценной вещи. Скорпионы-мужчины будут испытывать дискомфорт и раздражительность. Вам придется выбирать между общением в коллективе единомышленников и друзей или уединением. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть Вами.

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Стрелец. День восстановления утраченных связей, обретения покоя и мира. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Сегодня вам предстоит показать все свои способности и проявить творческий подход к делу. Восстановите отношения с детьми, родителями и людьми, с которыми Вы были в ссоре.

Козерог. День отдыха, обретения новых источников энергии. Рекомендуется размышлять о собственном предназначении. Отнеситесь к себе критичнее, полезно покаяние. Вы можете почувствовать желание уединиться, что в данный момент очень полезно. Вам следует занять выжидательную позицию.

Водолей. Этот день весьма благоприятен для окончания начатых дел. Можно брать или давать в долг, вносить пожертвования. Возможно, Вы получите помощь и покровительство. Возросшее обаяние и особый шарм позволит женщинам-Водолеям преодолеть все испытания и расположить к себе окружающих людей.

Рыбы. Внезапно возникший конфликт разрешится не в вашу пользу. Не расслабляйтесь — новые неприятности не заставят себя ждать. Крепкое здоровье и ироническое отношение к ситуации помогут Вам пережить их.

Астролог: Вальдемар Небоходцев