«Я знаю, что такое травля в школе»: амурчанка о буллинге

«Я знаю, что такое травля в школе», – однажды сказала мне моя приятельница, когда мы обсуждали одну из новостей, связанную с детской жестокостью. И подобных с каждым годом становится все больше. Если учитывать, что это лишь малая часть, которую предают общественной огласке, становится реально жутко. Амурчанка согласилась на условиях анонимности рассказать свою историю, ответив на наши вопросы – с чего начинается детская жестокость и как ее прекратить.

– Никогда, наверное, не рассказала бы свою историю, если бы в обществе не было так много тех, кто оправдывает школьников и студентов, хватающихся за оружие, тем, что их довели до такого сверстники. Травля – это неуважительная причина для нанесения увечий окружающим. Я сама пережила травлю в школе и видела, как она происходит в отношении других. Но никогда не думала о том, чтобы кого-то покалечить... Хотя обидчиков своих ненавидела. Потому что не понимала, почему в отношении меня такая жестокость. Я была скромным и неконфликтным ребенком, никого специально не провоцировала.

Если бы зачинщиков унижений в коллективе вовремя выявляли и наказывали не просто погрозив пальцем, то и трагедий было бы в разы меньше. Но у нас в обществе как? Родители оправдывают отсутствие должного воспитания у своего отпрыска тем, что из-за работы времени нет, да и вообще школа должна взрастить из него человека. А многие и не подозревают, что их чадо колотит сверстников – не вникают в то, чем живет и дышит их ребенок.

Кто-то винит в жестокости детей и подростков интернет, но на своем опыте скажу, что такие ситуации были всегда. Когда не было интернета, это не обсуждалось так массово, как сейчас. Поэтому и кажется, что уровень жестокости возрос. В мои школьные годы не просто не было интернета, у нас даже не было мобильных телефонов. При этом практически в каждом классе были те, кого тиранили одноклассники. А еще регулярно за школой кого-нибудь избивали.

Какими жестокими могут быть дети. я узнала, когда перевелась из одной школы в другую в 5-й класс. У моих малолетних одноклассников на тот момент было три жертвы: две скромные девочки из малообеспеченных семей (им доставалось очень сильно) и мальчик. Ребята были бы и не прочь влиться в коллектив, но их затюкали настолько, что они все ушли в себя и всегда молчали. Ладно, если бы их трогали словесно, но этим все не заканчивалось. Их могли беспочвенно толкнуть, харкнуть на одежду, отобрать какую-то вещь и запрятать. До сих пор не понимаю, что движет детьми, которые унижают своих сверстников. Желание самоутвердиться?

Унижения происходили на переменах, когда учителей не было в классе. Поэтому о происходящем из взрослых никто не знал. Троица, которую унижали, никому никогда не жаловалась. Те, кто наблюдали за происходящим, в том числе и я, тоже молчали – боялись, что с нами будут обходиться также. А вообще, в моей школе хулиганов особо никак не наказывали, так, проводили воспитательную беседу, после которой они продолжали вести себя, как и раньше, при этом задирая и тех, кто на них пожаловался.

Когда я училась в 6 классе, то приглянулась однокласснику в качестве его персональной жертвы. К активным действиям он перешел, когда на одном из уроков его посадили за парту, находящуюся за мной. В какой-то момент я уже не могла вешать на спинку стула портфель, потому что он его снимал и утягивал на свою сторону. На мои жалобы во время урока учитель игнорировал. Когда начала ставить портфель у своей парты, то стала во время уроков получать в стул ногой. И опять же учитель игнорировал мои обращения. Я терпела. Хотя дальше было только хуже. Из ручки этот товарищ изобрел плевалку бумажками, и я часто находила их в своих волосах. Чуть позже к нему подключились другие мальчишки и тоже стали на уроках меня заплевывать. В определенный момент точка кипения настала. И когда в очередной раз учитель проигнорировала мою жалобу во время урока, я встала, взяла учебник и огрела обидчика им по голове. Он не растерялся, вскочил с места и начал меня избивать кулаками в живот. Учительница урок не остановила. Единственное, когда она проявила внимание ко мне, когда я в слезах начала собирать вещи, чтобы уйти. Сказала строго, чтобы села и, когда звонок прозвенит на перемену, то могу идти.

Больше в школу я ходить не хотела. Даже когда мои родители пообщались с этим мальчишкой и на какое-то время издевки прекратились, мне все равно не хотелось ходить. Ближе к 8 классу наступило затишье. Троица, которую тиранили, перевелась в другие школы, ко мне тоже потеряли интерес. Тем более что началась эпоха, когда мальчики бегают за девочками, а девочки – за мальчиками. И начались другие проблемы...

Одна из одноклассниц стала женственной раньше, чем остальные, поэтому внимание со стороны мальчиков к ней обострилось, и это стало поводом для ее избиения. Во дворе школы на нее налетела девочка и начала избивать. Никто из класса не вмешивался. Родители Марины (имя изменено, – прим. ред.) на следующий день были в школе, и нас по очереди вызывали в кабинет завуча на разборки. Как на меня орала мама побитой девочки, помню до сих пор, в том числе и ее выкрики: «Почему не вмешалась? А если бы тебя избивали и никто не вмешивался, тебе было бы приятно?». Попыталась объяснить, что я не той физической комплекции, чтобы кого-то разнимать, да и вообще за дракой не наблюдала, так как, когда выходила из школы, потасовка уже заканчивалась. Но мой ответ ее не удовлетворил. Марина после избиения перевелась в другую школу, а ее обидчицу поставили на учет в детскую комнату милиции. Чуть позже она избила еще одну девочку не менее жестоко и опять осталась безнаказанной.

С 9 класса травля в отношении меня возобновилась. «Звездных» одноклассников раздражало, что не давала им списывать (я была отличницей). Кто-то сейчас скажет, что таких людей никогда никто не любил, но почему? Только потому что отказываются делиться своим трудом? Я с удовольствием помогала ребятам, с которыми хорошо общалась, а вот тем, кто прогуливал уроки или просто не выполнял домашнее задание в надежде на списывание, им в помощи отказывала. В ответ получала негатив, угрозы и насмешки. И в такой атмосфере я проучилась до 11 класса...

Я никогда не рассказывала своим родителям подробности того, через что проходила в школе, потому что не хотела, чтобы одноклассники меня травили еще больше. Но родители заметили, что со мной что-то происходит. И каждый день давали понять, что они рядом, несмотря ни на что. Думаю, что они понимали, что меня травят в школе одноклассники, поэтому не давали мне замкнуться. Именно близость с родителями, что им было важно, что происходит со мной, не давала мне даже повода думать о том, что я хочу убить своих обидчиков. Я понимала, что не одна, что у меня есть поддержка.

Когда в моем окружении кто-то с ностальгией вспоминает школьные годы, я стараюсь не возвращаться в памяти к ним. Мне уже за 30, но до сих пор ненавижу свои школьные годы, потому что было сложно социализироваться в университете. Я еще где-то года 2 боролась со своими зажимами и комплексами, но опять же спасибо семье, которая всегда интересовалась моей жизнью и моими переживаниями.

Мне кажется, что подростки, которые хватаются за оружие, в большинстве случаев не близки со своими родителями. Они испытывают злобу и ненависть в отношении окружающих людей, ощущают себя одинокими, думают, что весь мир против них. И когда начинают обвинять учреждения или обидчиков, то я всегда задаюсь вопросом – а где были родители, которые должны были почувствовать, что с их ребенком что-то случилось? Но родители этого не чувствуют, когда они не близки со своими детьми или оправдываются тем, что у них нет времени вникать в жизнь своих отпрысков.

В этом году моя дочь пойдет в первый класс, и мне страшно. Потому что я на себе испытала, какими жестокими могут быть дети. И не хотелось бы, чтобы моя девочка проходила через такое, как и не хотелось бы, чтобы она поддерживала тех, кто унижает сверстников.

С чего начинается жестокость и как ее прекратить? Не знаю. Это какой-то замкнутый круг, в котором ответственность лежит на многих, но в первую очередь – на родителях. Именно они закладывают фундамент в своих детей. И именно они, когда их дети слетают с катушек, винят в этом общество, педагогов, сейчас еще и интернет, компьютерные игры, но не себя. Учитывая, что никогда не будет такого времени, где в каждой семье царят любовь, взаимоуважение и правильное воспитание, то этот порочный круг тирании никогда не будет разорван. К сожалению, унижения были, будут и останутся...