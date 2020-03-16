Азиатско-Тихоокеанский банк: в 2019 году мы сработали с прибылью

В Азиатско-Тихоокеанском банке рассказали о результатах работы спустя год после оздоровления. В апреле 2018 года Банк России взял АТБ на санацию. Уже в январе 2019 в АТБ был достигнут стабильный рост основных показателей деятельности, а по результатам 2019 года в банке ожидается получение прибыли.

Об этом председатель правления АТБ Сергей Аврамов рассказал в интервью РИА «Новости».

«Временная администрация зашла в банк 26 апреля 2018 года и работала ровно год до 25 апреля 2019 года. После этого в банке были сформированы постоянные органы управления. Наш акционер – Банк России – поставил задачу повысить результативность кредитной организации. Этот план был нами перевыполнен. Более того, мы достигли таких показателей, которых Азиатско-Тихоокеанский Банк ранее не достигал, – сказал Сергей Аврамов. – Мы твердо уверены в положительном финансовом результате за 2019 год. По российским стандартам мы ожидаем чистую прибыль на уровне 4,4 миллиарда рублей после отражения всех резервов и иных событий после отчетной даты. Насколько мы сейчас видим из независимых данных по банковской системе, мы обеспечиваем для акционера большую рентабельность капитала и активов, чем в среднем по банковскому сектору страны. И это при том, что по факту мы находимся под более строгим контролем, чем многие наши конкуренты».

Сейчас в АТБ намерены добиваться еще больших результатов и в соответствии со стратегией на ближайшие 3 года ежегодно увеличивать чистую прибыль кредитно-финансовой организации на 20 %. «Это сложная задача, поскольку в целом в банковском секторе снижается маржинальность, а также существует жесткая конкуренция. В том числе с госбанками, которые представлены на тех территориях, где мы работаем», – добавил Сергей Аврамов.

На сегодня банк представлен в 19 регионах, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Клиентскую базу АТБ составляет 365 тысяч активных клиентов только в розничном секторе, а свое положение в Сибирском и Дальневосточном округах в банке считают в некоторой мере эксклюзивным. «В частности, у нас есть специфический опыт работы на Дальнем Востоке и в Сибири, которого мало у других банков, в таких сферах, как например, золотодобывающая отрасль, рыбное хозяйство, лесопромышленность. Особенно в секторе драгметаллов. АТБ имеет во многом уникальный опыт работы в области финансирования золотодобывающих предприятий, а также купли-продажи драгоценных металлов на российском и международном рынках. Сейчас мы готовим проект по оказанию финансовых услуг золотодобытчикам еще на этапе разведки и освоения месторождений», – рассказали в учреждении.

«Мы не претендуем на всероссийский охват, но сохранить и укрепить позиции, как одного из лидеров в восточных регионах страны, мы постараемся. И для этого есть все основания – очень широкий охват сетью отделений, многолетний опыт и детальное понимание специфики работы в этих регионах. При этом мы остаемся «домашним» банком для клиентов, сохраняем индивидуальный подход и принцип оперативности работы по проектам», – добавил Сергей Аврамов.

Также Азиатско-Тихоокеанский банк входит в число немногих банков, которые работают по программе льготной ипотеки под 2 %. Уже в этом году банк намерен развернуть целую сеть центров ипотечного кредитования. «По программе «Дальневосточной ипотеки» мы начали работать с конца декабря, опередив ряд конкурентов. И у нас огромная квота по этой программе – 54 миллиарда рублей. Получается, что мы третьи после Сбербанка и ВТБ. Если мы выберем эту квоту или хотя бы ее большую часть, это будет нашим реальным достижением», – заявляют в АТБ.

Сейчас больше внимание в АТБ уделяют цифровизации. В банке стремятся к тому, чтобы большую часть продуктов и услуг клиент мог получить без обращения в офис банкаИ вместе с тем развивают «физическую» сеть. «Уже в этом году будет развернута сеть центров ипотечного кредитования. Другой важный вектор – кампусные и социальные проекты, которые мы уже начинаем реализовывать. В корпоративном бизнесе мы будем развивать наши отраслевые клиентские компетенции, в частности, обслуживание и кредитование отраслей рыбной и лесной промышленности, золотодобычи. Новый толчок получит и развитие блока финансовых рынков, который помимо внутрибанковских функций управления ликвидностью будет предлагать клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов – ИИС, доверительное управление, персональные консультации, размещение облигаций и прочее», – рассказал о планах по развитию банка Сергей Аврамов.

Между тем в апреле этого года Азиатско-Тихоокеанский банк вновь будет выставлен на продажу. Не исключено, что кредитно-финансовая организация будет продана одному лицу без торгов. Попытка продать АТБ станет второй по счету. В прошлом году аукцион не состоялся. На этот раз способ реализации банка пока не определен. «Сейчас наше законодательство дает больше гибкости в выборе способа. Если в прошлом году была только одна форма – открытый аукцион, то сейчас это может быть как аукцион, так и тендер. В нем могут принимать участие как несколько претендентов, так и один. А вот что это будет: открытый аукцион или тендер, и сколько будет участников, сейчас сложно сказать. Это будет зависеть от намерений инвесторов и решения акционера», – рассказал председатель правления АТБ.

Заявки от желающих приобрести Азиатско-Тихоокеанский банк в Банке России будут принимать с 1 по 15 апреля. В АТБ полагают, что покупка может интересовать как российских, так и зарубежных инвесторов. Например, в прошлом году интерес к АТБ проявляли Совкомбанк, Московский кредитный банк и инвесторы из Китая. «Сейчас есть претенденты, которые уже проводят в банке дью-дилидженс (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования). Это и российские, и зарубежные серьезные инвесторы с опытом работы в финансовом секторе», – поделился председатель правления АТБ.

В прошлом году минимальная цена была установлена в размере 6 миллиардов рублей, и потенциальные участники аукциона посчитали ее завышенной. Какова будет стоимость банка сейчас, пока не озвучивается. При этом по данным на 1 февраля 2020 года собственный капитал банка уже превысил 13 миллиардов рублей. На начальном этапе санации, которая началась в апреле 2018 года, он был равен нулю.

«Обычно продают за определенную часть от капитала, сейчас сложно продать в России банк за капитал. Другое дело, что капитал АТБ увеличился, – пояснил Сергей Аврамов. – То есть благодаря эффективной работе банка его капитал за последние полтора года прирос на 4 миллиарда – больше чем на треть. Но какую цену определит Банк России, мы не знаем, это будет зависеть от различных факторов. Объективно банк сейчас гораздо лучше по своим экономическим показателям, чем был на момент продажи в марте прошлого года». В правлении Азиатско-Тихоокеанского банка считают, что вероятность продажи напрямую зависит от намерений инвесторов, и рассчитывают, что новый владелец банка приобретет его с целью дальнейшего совершенствования.

«Мне бы хотелось, чтобы наш новый инвестор сохранил и преумножил достигнутое. Мы готовы предложить свою слаженную команду и опытный, профессиональный менеджмент. Это те факторы, которые делают банк успешным. И конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это был инвестор, который заботился бы о банке. У нас замечательный коллектив. Я в этом убедился, еще когда был представителем временной администрации банка, а потом и ее руководителем. После решения о санации в банке остался здоровый костяк. А те, кто пришел в банк после оздоровления, еще более повысили его компетентность. Мне бы хотелось, чтобы наш новый инвестор сохранил и преумножил достигнутое. Ну и мы, в свою очередь, будем работать над дальнейшим развитием бизнеса и структуры банка. Мы очень хотели бы, чтобы инвестор приобрёл АТБ с целью его дальнейшего совершенствования.

Ну и мы, в свою очередь, будем работать над дальнейшим развитием бизнеса и структуры банка», – высказал свое пожелание председатель правления АТБ.