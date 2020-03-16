Гороскоп на неделю 16 – 22 марта: Рыбы будут очаровательны, а Тельцам следует чаще шутить

Общий астрологический прогноз на неделю с 16 марта по 22 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Вам будет выпадать много удачных шансов. Фортуна явно будет на вашей стороне. Однако полагаться только на нее не стоит. Упорный труд еще никто не отменял.

Телец. Шутите и будьте шутимы! Параллельно прислушивайтесь к остротам в свой адрес. Некоторые из них будут содержать намеки на совсем нешуточные обстоятельства. Это будет Вам подсказкой.

Близнецы. На этой неделе Вы можете столкнуться с человеком, который будет скрывать от Вас свои истинные намерения и притворяться вашим другом. Будьте объективнее в оценке окружающих и не верьте индивидам, вдруг воспылавшим к вам дружескими чувствами.

Рак. Коллектив, хоть всегда в той или иной степени разношерстен, но все же представляет собой некий общественный разум, не являющийся простой суммой слагающих его интеллектов. Поэтому, спорить с ним, все равно, что против ветра. Максимум, на что он может согласиться – сделать Вас «играющим тренером», да и то только при подтверждении Вами заявленной квалификации. Так будет выглядеть первое звено в предполагаемой Вами цепочке событий.

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Лев. Львам на этой неделе стоит полагаться на свои внутренние силы. Энергетика дружественных вам планет мала, и лишь Венера, покровитель вашего Знака, займет сильную позицию и поделится положительной энергией.

Дева. В первой половине недели Девы будут в основном сосредоточены на решении семейных дел. Возможно, Вам потребуется проявить заботу и уход о ком-то из близких родственников. Также это хорошее время для наведения порядка в доме.

Весы. Звезды советуют Весам повышать образовательный уровень, особенно, если квалификация уже давно потеряна. Это пригодится Вам в основной сфере деятельности, а также для карьерного роста.

Скорпион. Вас ждет удачный период. Работа приносит прибыль и радость, она интересна Скорпионам, можно ожидать повышения по службе. Не снижайте темпа. У Вас будет возможность начать новый удачный проект.

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Стрелец. Будет шанс увеличить доходы или получить разовую, но достаточно крупную прибыль, а также решить вопросы, связанные с бытом и уже давно доставляющие изрядное беспокойство.

Козерог. Первая половина недели у Козерогов может быть связана с мелкими неприятностями в карьере. Если у Вас на работе есть тайные недоброжелатели, то в эти дни они могут попытаться навредить Вам, настроив против Вас начальство. Старайтесь все делать в полном соответствии со служебными инструкциями, не дайте повода поймать Вас на нарушениях.

Водолей. Водолеи на этой неделе, скорее всего, переживут много приятных моментов, связанных с дорогими им людьми. Если у Вас есть ребенок, старайтесь проводить с ним больше времени, не доверяйте его воспитание никому другому.

Рыбы. Рыбы способны очаровать кого угодно – от уборщицы до начальника. Не стесняйтесь пользоваться этим и заведите пару-тройку полезных знакомств, которые обязательно пригодятся Вам в будущем.

Астролог: Вальдемар Небоходцев