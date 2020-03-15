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15марта
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сегодня, 21:10 0

В Благовещенске на реке Зея минивэн застрял колесами во льду

В Благовещенске на реке Зея минивэн застрял колесами во льду
Фото: instagram.com/autoroad.blg

15 марта в Благовещенске случилось происшествие на реке Зея. Автомобиль минивэн Mitsubishi Delica застрял передними колесами во льду.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, погибших и пострадавших нет. Вопрос об эвакуации автомобиля водитель решил самостоятельно.

«По данному происшествию будет проводиться разбирательство. Виновник будет привлечен к административной ответственности за несанкционированный выезд на лед», – сказали в ведомстве.

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#происшествия #транспорт

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