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Лукиан освятил кресты и купол храма, строящегося в селе Новинка

Лукиан освятил кресты и купол храма, строящегося в селе Новинка

14 марта в селе Новинка архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил чин освящения крестов и купола строящегося придомового храма-часовни в честь Явления Божией Матери на Амуре 1900 года.

Храм-часовня строится друзьями архиепископа Лукиана к 55-летию архипастыря в качестве подарка к знаменательной дате и в знак благодарности за труды и служение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Посещения церкви будут доступны узкому кругу людей. Территория архиерейского дома, на которой строится храм-часовня, является частной собственностью. В дальнейшем у Лукиана есть планы обустройства этого места, которое «послужит пользе и укреплению православия в Приамурье».

Освящение храма-часовни в честь Явления Божией Матери на Амуре 1900 года планируется к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и совпавшему с этой датой дню рождения Лукиана.

Ранее домовая церковь располагалась в архиерейском доме. Престол-жертвенник из домовой церкви к моменту освящения будет перенесен в храм-часовню.

«Придомовые и домовые церкви на месте проживания архиерея – это старая традиция апостольских времен и нашей исторической церкви. Таковые имеются у каждого епископа Русской православной церкви», – отмечает «Благинформ».

Фото: blaginform.ru

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 минут назад

    Посещения церкви будут доступны узкому кругу людей. Территория архиерейского дома, на которой строится храм-часовня, является частной собственностью,- ....... ...... .. .......

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