В Тынде идет строительство путепровода

Заказчиком на объекте выступает межрегиональная дирекция по дорожному строительству «Дальний Восток» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»). На отсыпанных механизаторами монтажных площадках установлены два крана грузоподъемностью 50 тонн. Мостовикам приходится трудиться на строительстве путепровода в условиях повышенной опасности, связанной с непосредственной близостью железной дороги и автомобильной трассы. На путепроводе заменят все существующие балки пролетных строений, реконструируют опоры. Сейчас работы ведутся на крайних опорах, третью и четвертую опоры в междупутье будут возводить в технологические «окна». При производстве работ присутствуют представители служб и подразделений ОАО «РЖД».

«На данный момент на путепроводе ведутся работы по сооружению подземной части опоры № 5, а именно: устройство буронабивных свай. Из шести штук выполнено две. По набору прочности бетона насадки второй опоры приступаем к устройству подферменных тумб», – рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела ООО «Мостоотряд-43» Александр Шульмин.

Чтобы сдать объект в срок, подрядчики работают круглосуточно. На объекте трудится бригада из 10 человек. Определенные сложности мостовикам создают неблагоприятные климатические условия, монтажники работают на открытом пространстве, где постоянно дует сильный ветер. С потеплением темпы работ возрастут, прогрев техники не потребуется. На производственный участок передислоцированы буровой станок и самосвалы, сообщается на сайте «Бамстроймеханизации».

Длина строящегося путепровода – 89,8 метра, он будет состоять из четырех железобетонных пролетов, которые уже пришли в Тынду с хабаровского завода. После сдачи в эксплуатацию путепровода и переключения на него движения автомобильного транспорта «Бамстроймеханизация» займется реконструкцией действующего сегодня искусственного сооружения.

Фото: oaobsm.ru