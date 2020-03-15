Василий Орлов и Александр Козлов проверили работы в АОКБ

Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию ДФО Александр Козлов посетили Амурскую областную клиническую больницу. Здесь в отделении анестезиологии и реанимации полным ходом идет первый за 25 лет капитальный ремонт.

После проведения работ отделение станет соответствовать самым современным стандартам. Средства – более 270 миллионов рублей – выделило министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава региона и министр оценили ход работ. Ремонт планируют завершить уже к августу. Было отмечено, что в ходе работы возникают определенные сложности, так как отделение имеет свою специфику, тем не менее строители не намерены сдвигать сроки сдачи. Реконструкция находится на постоянном контроле правительства Амурской области.

Ремонт позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфортность и безопасность пациентов, снизить показатели смертности населения, отмечают медики, которые также находятся в постоянном контакте с исполнителями работ.

В данный момент на объекте ведется прокладка воздуховодов, кирпичная кладка перегородок в подвале, обшивка воздуховодов, устройство внутренних оконных откосов с утеплением, электромонтаж, монтаж шкафов, прокладка трубопроводов медицинских газов.

Также уже закуплено новое оборудование на 186 миллионов рублей. Это, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозная станция, дефибрилляторы, энцефалографы.

«Много слов можно сказать о важности реконструкции реанимации, о необходимости современного оборудования. А можно сказать коротко: здесь спасают жизни. Поэтому лишних сомнений при принятии решения о финансировании этого объекта у нас даже не возникло. Сейчас главное, чтобы ремонт завершился в срок и чтобы врачи могли как можно быстрее начать работать на новом оборудовании для оказания реанимационной помощи пациентам с тяжелой патологией», – отметил Александр Козлов.

Благодаря поддержке министерства было приобретено оборудование для хирургического отделения больницы. Это аппарат поддержания функций сердца и легких, монитор премиум класса для отделений реанимации, кардиореанимации, интенсивной терапии, наркозная станция, аппарат ИВЛ и так далее. Большинство оборудования уже в работе. Медики продолжают проходить обучение для того, чтобы эффективно пользоваться современными приборами. Врачи смогут проводить сложные операции на сердце в Приамурье, многим жителям не придется ездить для этого в другие регионы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«На данный момент медицина – это очень важная, ключевая для Приамурья сфера. Мы знаем существующие в ней проблемы и стараемся их решать, направляем на это большие ресурсы. Главное – действовать комплексно. Вместе с закупками сложного оборудования мы уделяем максимум внимания и обучению специалистов, и новым методам работы. Уверен, это даст заметный положительный результат, который оценят амурчане», – подчеркнул Василий Орлов.

Фото: amurobl.ru