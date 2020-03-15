Россия приостанавливает ж/д сообщение с Украиной и Молдавией

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Это связано с закрытием Киевом и Кишиневом железнодорожного движения на фоне распространения коронавируса.

Так, временно отменяется курсирование следующих поездов: № 65/66 Москва – Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д), № 23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон – Москва, № 73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий – Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр – Москва, № 53/54 Санкт-Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург.

Также отмена касается поездов № 47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362 Санкт-Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), № 369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

«Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», – сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.