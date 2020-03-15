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сегодня, 18:04 1

Автомобиль на гусеничном ходу удивил жителей Благовещенска (видео)

Автомобиль на гусеничном ходу удивил жителей Благовещенска (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 15 марта появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. На Игнатьевском шоссе был замечен автомобиль на гусеничном ходу. «Что ты такое?» – задается вопросом инстаграм-паблик dpskontrol_28rus.

Такие конструкции используют для улучшения проходимости машины, увеличения клиренса. «Глубокий снег на полях, топи небольших болот, да и просто хорошо размытые дороги становятся легкими препятствиями. Если брать, для чего изначально разрабатывались эти гусеницы, так это преодоление глубокого снега, делались для спасателей на горных дорогах, где обычные внедорожники просто не проходят», – пишет Avto-blogger.ru.

Фото: avto-blogger.ru

«Современный гусеничный модуль для автомобиля представляет собой несложную конструкцию, которую устанавливают вместо колес. (…) Обычно модуль имеет треугольную форму и состоит из каркаса, катков, ведущей звезды и гусеницы, похожей на снегоходную. Благодаря треугольной форме устройство спокойно встает в колесную арку, что исключает необходимость какой-либо доработки автомобиля. Чтобы модуль не провернулся от избытка крутящего момента, его часто фиксируют с помощью тросов или цепей. Приспособление может иметь и другую форму, а также выполнено таким образом, что нет необходимости даже снимать колеса. Автомобиль просто заезжает на модули, они крепятся и можно ехать», – сообщает Offroadrest.ru.

Как отмечается, подобные гусеницы на колесах автомобиля – недешевое удовольствие. Комплект обойдется не дешевле 150-200 тысяч рублей. Цена устройств зарубежных производителей может доходить до 700-800 тысяч рублей за комплект.

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#транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    13 минут назад

    Вопрос-а зачем он по асфальту фигачит? Если сиё предназначено для бездорожья? Голимые понты богатого мажора?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    9 минут назад

    Хорошая тема. Не видел у нас такого.

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