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сегодня, 17:21 4

Соцсети: в Свободном легковушка уходила от полицейских и попала в ДТП (фото, видео)

Соцсети: в Свободном легковушка уходила от полицейских и попала в ДТП (фото, видео)
Фото: instagram.com/zeiskieogni

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Свободном. Инстаграм-паблики пишут, что 15 марта легковушка попала в ДТП.

«В городе по улице Литвиновская произошло ДТП. По заверениям очевидцев, автомобиль Toyota Mark 2 уходил от погони сотрудников ДПС, впоследствии не справился с управлением и вылетел с дороги», – уведомил @svbnews.

«Сегодня примерно в 13 часов 30 минут на перекрестке улиц Подгорная – Управленческая водитель автомобиля Toyota Mark ll не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в деревья. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки "убегал" от сотрудников ОГИБДД, которые преследовали его какое-то время. Побег для горе-водителя закончился разбитой машиной», – пишет @zeiskieogni.

Опубликованы фото и видео с места ДТП.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что прокомментируют происшествие в понедельник, 16 марта.

Просмотров всего: 397

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    амур инфе кроме как про свободный писать не очем?

    в городе столько мероприятий и спорт соревнования

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Саня mestnui1

    амур инфе кроме как про свободный писать не очем? в городе столько мероприятий и спорт соревнования



    Создайте своё информагентство и публикуйте только те новости, которые нравятся только вам.

    Свободный, во-первых, город президентского внимания!

    А во-вторых, Свободный - один из городов Амурской области.

    В-третьих, если есть желание, чтобы АИ писало про хорошие новости, сообщите их в редакцию любым, доступным для вас способом.

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  • Roker

    Roker
    33 минуты назад

    Классика жанра. Марк, дерево/столб. Ps приезд губернатора взбодрил местных гайцов.

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