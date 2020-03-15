Соцсети: в Свободном легковушка уходила от полицейских и попала в ДТП (фото, видео)

Фото: instagram.com/zeiskieogni

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Свободном. Инстаграм-паблики пишут, что 15 марта легковушка попала в ДТП.

«В городе по улице Литвиновская произошло ДТП. По заверениям очевидцев, автомобиль Toyota Mark 2 уходил от погони сотрудников ДПС, впоследствии не справился с управлением и вылетел с дороги», – уведомил @svbnews.

«Сегодня примерно в 13 часов 30 минут на перекрестке улиц Подгорная – Управленческая водитель автомобиля Toyota Mark ll не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в деревья. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки "убегал" от сотрудников ОГИБДД, которые преследовали его какое-то время. Побег для горе-водителя закончился разбитой машиной», – пишет @zeiskieogni.

Опубликованы фото и видео с места ДТП.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что прокомментируют происшествие в понедельник, 16 марта.