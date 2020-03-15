Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом

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15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов. С мэром Владимиром Константиновым и представителями региональных министерств они посетили ряд объектов, строящихся в рамках плана социально-экономического развития Свободного.

Среди них бывший Дворец культуры железнодорожников, ФОК, новый корпус гимназии № 9, очистные сооружения в районе озера Большого Бардагонского, здание под женскую консультацию, РК-1. Также делегация не оставила без внимания площадку строящегося АГПЗ и бывший военный городок, где сегодня идет возведение нового микрорайона.

Работы практически на всех объектах идут без отставания от установленных графиков. В силу непредвиденных обстоятельств есть отклонения по времени на работах по реконструкции ДК ЖД и в здании под женскую консультацию. И если в первом случае много не учтенных проектом «подводных камней» были обнаружены уже в ходе ведения работ, то во втором – потребовалось сменить подрядчика, поскольку изначально выигравшая аукцион компания оказалась недобросовестной.

Как отметила главврач свободненской городской больницы Нина Лесик, в июле этого года женская консультация будет готова принимать пациенток в новом здании. Однако следующим этапом под реконструкцию попадает другая часть строения, где сейчас располагается детская поликлиника. Пока готовится проектная документация. Однако уже сейчас администрация медицинского учреждения задумывается о том, куда на время ведения работ переедет детская поликлиника. Рассматриваются два варианта – на второй этаж новой женской консультации или в старое здание, где она функционирует в настоящее время.

«На социальную инфраструктуру города Свободного выделено более 6 миллиардов рублей. За прошедшие два года уже построены 18 объектов. В этом году мы планируем к сдаче еще 20 объектов, и 13 из них – жилищно-коммунальные. Ранее мы также обсуждали вопрос нехватки объемов электроэнергии и предложение по строительству новой подстанции на 26 мегаватт ("Амурская-Импульс" – Прим.). Мы подняли этот вопрос на совещании с заместителем председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным, и в пятницу было подписано распоряжение о выделении средств на строительство нового объекта. Что самое важное, это не ляжет на плечи жителей и не будет включено в тариф на электроэнергию, как могло быть, если бы реализация этого мероприятия шла по инвестиционной программе ДРСК», – сказал Александр Козлов.

Глава города Владимир Константинов поделился планами на текущий год: «В этом году мы восстановим дорожное полотно на объектах коммунальной инфраструктуры, которые мы реконструировали ранее. Построим две новые скважины в районе водозабора "Раздольненского" и в микрорайоне Михайло-Чесноковском, что положительно скажется на качестве и объемах поступаемой конечному потребителю воды. Мы также введем в эксплуатацию ФОК, новую школу и приступим к реконструкции четвертого котла на РК-1».

Как пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, более детально вопросы реализации плана социально-экономического развития города обсудили на совещании, которое прошло в здании АмИЖТ. Здесь же рассмотрели предлагаемые к реализации мероприятия по строительству электросетевого хозяйства Свободного.