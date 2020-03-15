Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 0

«Зловонной» проблемой села Среднебелая занялась природоохранная прокуратура

«Зловонной» проблемой села Среднебелая занялась природоохранная прокуратура
Фото: pixabay.com

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на основании информации, публиковавшейся на сайте Амур.инфо. В феврале агентство сообщало о проблеме села Среднебелая Ивановского района, связанной с отсутствием очистных сооружений.

Было установлено, что в селе сложилась неблагополучная ситуация в связи со сбросом части сточных вод сети централизованного водоотведения на рельеф без очистки. Стоки через канализационную насосную станцию сбрасываются на рельеф, нанося ущерб окружающей среде. В этой связи схемой водоснабжения и водоотведения поселения предусматривалось осуществление мероприятий по реконструкции водоотводящей сети, замене изношенных трубопроводов до 2017 года, а также проектные работы в целях строительства очистных сооружений до 2018 года.

Запланированные мероприятия к установленному сроку не реализованы. Соответственно, меры, направленные на надлежащую охрану земель от загрязнения сточными водами, администрацией Среднебельского сельсовета не приняты.

На основании выявленных нарушений 11 марта и.о. благовещенского межрайонного природоохранного прокурора внес представление главе Среднебельского сельсовета. Оно находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений – на контроле, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.

Просмотров всего: 266

#ЖКХ

распечатать


Общество 4

В Белогорске обнаружили сайт, где продавали магниты для остановки счетчиков воды
Общество 1

В Бурее возникла проблема с отоплением из-за некачественного угля
Общество 3

Жители пяти домов в Благовещенске на неделю остались без газа
Общество 2

В Благовещенске ограничили проезд по улице Муравьева-Амурского
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь