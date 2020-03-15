«Зловонной» проблемой села Среднебелая занялась природоохранная прокуратура

Было установлено, что в селе сложилась неблагополучная ситуация в связи со сбросом части сточных вод сети централизованного водоотведения на рельеф без очистки. Стоки через канализационную насосную станцию сбрасываются на рельеф, нанося ущерб окружающей среде. В этой связи схемой водоснабжения и водоотведения поселения предусматривалось осуществление мероприятий по реконструкции водоотводящей сети, замене изношенных трубопроводов до 2017 года, а также проектные работы в целях строительства очистных сооружений до 2018 года.

Запланированные мероприятия к установленному сроку не реализованы. Соответственно, меры, направленные на надлежащую охрану земель от загрязнения сточными водами, администрацией Среднебельского сельсовета не приняты.

На основании выявленных нарушений 11 марта и.о. благовещенского межрайонного природоохранного прокурора внес представление главе Среднебельского сельсовета. Оно находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений – на контроле, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.