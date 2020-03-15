Благовещенск отметил День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (фото)

Фото: Амур.инфо

15 марта благовещенцы отпраздновали День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На площади Общественно-культурного центра прошел фестиваль «Крымская весна». Он объединил разные поколения горожан. В мероприятии участвовали около тысячи человек.

Фестиваль начался с флешмоба, который провели представители студенческих отрядов Благовещенска. Они развернули флаг России под исполнение государственного гимна.

Одним из самых интересных событий фестиваля стала акция «Одно небо – одна страна». С высоты 1 200 метров 9 парашютистов выполнили прыжки с флагами России, Крыма, Амурской области и Благовещенска. За их приземлением наблюдали все участники праздника.

«Для меня это значимый день, я всегда знал, что Крым и Севастополь – наши! Много друзей у меня живут в Крыму, там все родное, поэтому я с радостью поучаствовал в этом мероприятии», – рассказал после приземления участник акции «Одно небо – одна страна» Игорь Чебыкин.

На уличной сцене Общественно-культурного центра прошел концерт. Были исполнены песни «Севастополь», «Родина моя», «Край березовый», «День без выстрела на земле», «Душа границы», «Желаю тебе, земля моя» и другие. Также выступили танцевальные коллективы.

Масштабный флешмоб «Севастопольский вальс» состоялся в районе фонтана. Легендарная песня была написана в 1955 году к 10-летней годовщине Дня Победы и столетию Первой обороны Севастополя. Часто эту песню называют неофициальным гимном Крыма. Станцевать «севастопольский вальс» вместе с курсантами Амурского филиала Морского государственного университета, молодежными общественными организациями и представителями Ассоциации пожилых людей могли все желающие.

Кроме того, на площади ОКЦ были представлены различные творческие и спортивные площадки. Участники фестиваля сдавали нормы ГТО, фотографировались у фотозон «Привет Крыму из Благовещенска» и «Крым наш!». Курсанты ДВОКУ знакомили горожан с оружием, военной атрибутикой, а также организовали дегустацию солдатского пайка.

В преддверии празднования дня 75-й годовщины Великой Победы каждый желающий мог вступить в ряды волонтеров Победы, обратившись в пункт набора волонтеров.

В фойе ОКЦ были представлены выставки фотографий, рисунков и печатных изданий, посвященных Крыму и Севастополю. Их организовали общественные организации города.

Мероприятия, посвященные 6-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будут проходить в Благовещенске до 22 марта, сообщает пресс-служба администрации города.