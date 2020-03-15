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сегодня, 14:30 0

Мужчина с татуировкой «Кирилл» найден мертвым в Свободненском районе

Мужчина с татуировкой «Кирилл» найден мертвым в Свободненском районе
Фото: www.instagram.com

Пропавший Кирилл Визер найден мертвым. Мужчину с именной татуировкой на руке нашли в собственном автомобиле без признаков насильственной смерти.

Информацию о происшествии разместил ПСО «Гром» в своем инстаграм-аккаунте.

В Следственном управлении СК России по Амурской области корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что тело найдено 14 марта. Пострадавший находился в собственном автомобиле на дороге в Свободненском районе. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Одна из версий смерти – переохлаждение. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается.

Как сообщало Амур.инфо, 42-летний Кирилл Визер пропал 9 марта из поселка Юхта Свободненского района. Уточнялось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Toyota Ist.

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