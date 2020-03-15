В Свободном эвакуировали посетителей магазина из-за возгорания и задымления

Днем 14 марта посетителей магазина «Авоська» в Свободном эвакуировали из-за возгорания. В печи для жарки кур-гриль вспыхнул жир. Информацию о происшествии распространили в социальных сетях.

На фотографиях видно, что около магазина находятся люди. В комментариях к публикации в Инстаграме один из очевидцев происшествия рассказал, что сгорело около 20 кур: «При мне начался маленький огонек, думаю, странно жарят... И через три минуты как жир вспыхнет, персонал не знает что делать, начали метаться, огнетушитель искать. Короче, кино. Я еще подумал, нужно на телефон заснять, как они на огне открытом жарят».

В пресс-службе Амурского управления МЧС информацию о происшествии подтвердили. «После возгорания жиров в жарочном шкафу, произошло задымление, – пояснил сотрудник ведомства. – На дым среагировала пожарная сигнализация. Администрация магазина, согласно должностной инструкции, организовала эвакуацию посетителей. Служба пожарной охраны на место происшествия не вызывалась. После проветривания торгового зала, магазин возобновил работу в обычном режиме. Для выяснения обстоятельств для получения объяснений на место выезжал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Свободного».