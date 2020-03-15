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сегодня, 12:37 1

В Свободненском районе в ДТП пострадал ребенок и двое взрослых (фото)

В Свободненском районе в ДТП пострадал ребенок и двое взрослых (фото)
Фото: www.instagram.com

Три человека, в том числе девятилетний ребенок, пострадали 14 марта при столкновении автомобилей в Свободненском районе. В ДТП участвовали два японских автомобиля – Nissan Primera и Nissan Sunny.

Авария на загородной трассе произошла около 16:00. В результате ДТП пострадали три человека. В числе травмированных был ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщили Амур.инфо в Амурском управлении ГИБДД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фотографии с места аварии разместили в одном из свободненских инстаграмм-аккаунтов. На снимках видно, что Nissan Sunny въехал в заднюю часть Nissan Primera, который вылетел с дороги. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. На место аварии приехали несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции.

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#ДТП #Свободный

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кто-то слишком быстро ехал. (

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