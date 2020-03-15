В Свободненском районе в ДТП пострадал ребенок и двое взрослых (фото)

Три человека, в том числе девятилетний ребенок, пострадали 14 марта при столкновении автомобилей в Свободненском районе. В ДТП участвовали два японских автомобиля – Nissan Primera и Nissan Sunny.

Авария на загородной трассе произошла около 16:00. В результате ДТП пострадали три человека. В числе травмированных был ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщили Амур.инфо в Амурском управлении ГИБДД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фотографии с места аварии разместили в одном из свободненских инстаграмм-аккаунтов. На снимках видно, что Nissan Sunny въехал в заднюю часть Nissan Primera, который вылетел с дороги. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. На место аварии приехали несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции.