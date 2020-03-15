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15марта
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сегодня, 11:28 0

При пожаре в Мазановском районе пострадал трехлетний ребенок

При пожаре в Мазановском районе пострадал трехлетний ребенок
Фото: 28.mchs.gov.ru

Во время пожара в селе Новокиевский Увал Мазановского района пострадал ребенок. Огнеборцы ликвидировали возгорание в двухквартирном жилом доме 14 марта.

Сообщение о пожаре поступило поздним вечером 14 марта. Через три минуты к месту вызова прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 64 в составе пяти человек и двух единиц техники.

Горела веранда, пристроенная к одной из квартир. В течение восьми минут открытое горение пожарные ликвидировали, дом спасли. При пожаре пострадал ребенок 2017 года рождения, с термическими ожогами 1, 2 степени обеих рук. Пострадавший госпитализирован в Мазановскую больницу.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Амурское управление МЧС.

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#дети #пожары #происшествия

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