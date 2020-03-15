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Общественники предложили ремонтировать виадук на Загородной круглосуточно (фото)

Общественники предложили ремонтировать виадук на Загородной круглосуточно (фото)

Рабочая группа Общественной палаты Амурской области 13 марта проверила закрытый для проезда путепровод на улице Загородной в Благовещенске. Общественники проинспектировали ход работ и высказали свои предложения по сокращению сроков ремонта.

Член Общественной палаты Роман Самвелян рассказал, что в организацию ежедневно поступает по 2-3 обращения от жителей города, связанных с закрытием этого участка дороги.

«Мы получили больше 50 обращений после закрытия виадука. – пояснил общественник. – Получился коллапс на дорогах, и мы решили проверить: правильно ли все делается, соответствуют работы графику или нет. Мы убедились, что все ведется в соответствии с графиком, подрядчик добросовестно выполняет работы. Здесь нельзя ничего другого сделать. Есть и рекомендации, которые мы хотим высказать. Зимой у нас короткий световой день, поэтому предложим работать круглосуточно. Но здесь кроме соблюдения технологии важна еще и безопасность».

Как сообщало Амур.инфо, Общественная палата Амурской области приняла решение о создании рабочей группы для контроля ремонтных работ на дорогах Благовещенска, в том числе на улице Загородной. В состав группы вошли 6 человек, которые будут инспектировать ход работ не реже одного раза в месяц.

Тем временем власти уже заявили, что одной из мер для разгрузки магистралей, ведущих из микрорайона в центр города, станет оборудование объездной дороги.

На запрос ИА «Амур.инфо» в мэрии сообщили, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку. Случится это к середине мая. Проезд приведут в порядок, чтобы автомобилисты могли использовать его как альтернативу для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до начала ремонта улицы Калинина.

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    28 минут назад

    Что значит общественники предложили? Администрация города уверяла, что работы будут производиться круглосуточно.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    26 минут назад

    Какое странное явление. некие "общественники" решили вносить коррективы в утверждённый план работ и в сроки? По-моему, это должно устанавливаться на основе научного и рационального подхода к организации работ.

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