Общественники предложили ремонтировать виадук на Загородной круглосуточно (фото)

Рабочая группа Общественной палаты Амурской области 13 марта проверила закрытый для проезда путепровод на улице Загородной в Благовещенске. Общественники проинспектировали ход работ и высказали свои предложения по сокращению сроков ремонта.

Член Общественной палаты Роман Самвелян рассказал, что в организацию ежедневно поступает по 2-3 обращения от жителей города, связанных с закрытием этого участка дороги.

«Мы получили больше 50 обращений после закрытия виадука. – пояснил общественник. – Получился коллапс на дорогах, и мы решили проверить: правильно ли все делается, соответствуют работы графику или нет. Мы убедились, что все ведется в соответствии с графиком, подрядчик добросовестно выполняет работы. Здесь нельзя ничего другого сделать. Есть и рекомендации, которые мы хотим высказать. Зимой у нас короткий световой день, поэтому предложим работать круглосуточно. Но здесь кроме соблюдения технологии важна еще и безопасность».

Как сообщало Амур.инфо, Общественная палата Амурской области приняла решение о создании рабочей группы для контроля ремонтных работ на дорогах Благовещенска, в том числе на улице Загородной. В состав группы вошли 6 человек, которые будут инспектировать ход работ не реже одного раза в месяц.

Тем временем власти уже заявили, что одной из мер для разгрузки магистралей, ведущих из микрорайона в центр города, станет оборудование объездной дороги.

На запрос ИА «Амур.инфо» в мэрии сообщили, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку. Случится это к середине мая. Проезд приведут в порядок, чтобы автомобилисты могли использовать его как альтернативу для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до начала ремонта улицы Калинина.