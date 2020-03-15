В Свободном начался творческий фестиваль пенсионеров

Амурские пенсионеры в Свободном соревнуются в творчестве на фестивале «Победа в сердцах поколений». Участники – артисты «серебряного» возраста от 50 лет и старше. Все они приехали в Дом культуры имени Лазо из разных сел Свободненского района.

Для участия в фестивале пожилые амурчане подготовили номера на военную тематику. Пенсионеры пели и читали стихи. На сцене выступали как творческие коллективы, так и те, кто решил выступить сольно. Некоторые представили сразу несколько номеров.

В Приамурье «серебряное» волонтерство развивается с 2019 года. В июле в Благовещенске открылся региональный центр «серебряного» волонтерства. Он объединяет общественные организации области, которые занимаются организацией благотворительных акций, участвуют в мероприятиях и помогают детям из неблагополучных семей и интернатов. Центр создали на грантовые средства после победы во Всероссийском конкурсе, сообщает правительство Амурской области.

Годом ранее амурчанка Галина Васильева была признана лидером Всероссийского конкурса «Добровольцы России – 2018». Амурчанка стала победителем в специальной номинации «Серебряное волонтерство». Награду женщина получила за проект «Варежка добра», который призван объединить неравнодушных и активных людей в возрасте 40 лет и старше, скоординировать и спланировать их деятельность в сфере наставничества и в области добровольчества.