На Дальнем Востоке появились двое больных с подозрением на коронавирус

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В адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу поступило экстренное извещение о подозрении на коронавирус у сотрудника рудника «Купол». 29 февраля он прибыл из Вероны в Москву и 2 марта вылетел в Магадан. В тот же день россиянин вылетел на Чукотку.

10 марта он получил извещение, что является контактным по выявленному заболеванию. С данной информацией россиянин обратился к медицинскому работнику ФАП на руднике.

Больного изолировали и отправили санитарным рейсом в инфекционное отделение ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в Анадырь. Транспортировка пациента осуществлялась в специализированном изолирующем боксе. По прибытии он был госпитализирован в специализированный инфекционный бокс. У больного взяли анализы и направили в лабораторию. По предварительным результатам, у него обнаружен РНК новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу.

По итогам медицинской экспертизы был выявлен еще один случай подозрения на коронавирус среди лиц, контактирующих с данным сотрудником.

Роспотребнадзор подчеркнул, что данные результаты предварительные. Для подтверждения материалы подготовлены для отправки в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

14 марта состоялось внеплановое заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Чукотского автономного округа. В настоящее время на руднике проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Тем временем в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 14 марта.

Девять новых случаев выявили в Москве, по одному – в Подмосковье, Калининградской области и Санкт-Петербурге. Еще два случая заболевания зафиксировали в Кемеровской области. По данным штаба, все заболевшие посещали страны ЕС за последние две недели, в том числе Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию, сообщают «Известия».

Позже РИА Новости сообщило о шести заболевших. Главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко рассказала агентству, что речь идет также о сотрудниках месторождения «Купол», который находится на Чукотке. Контактировавших людей на предприятии с зараженным опасной инфекцией россиянином госпитализировали в Магаданскую больницу.