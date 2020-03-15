Выбор читателей за 14 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 14 марта.

Начальный тариф транспортировки российского газа по северному участку китайского ответвления от «Силы Сибири» (Хэйхэ – Чанлин) составит 0,1825 юаня за тысячу кубометров (0,026 доллара). Информацию сообщили в Государственном комитете по развитию и реформам КНР.

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство мостового перехода через реку Зея в Благовещенске. Он стартовал 13 марта на портале госзакупок. Стоимость работ обойдется почти в 19 миллиардов рублей.

В Благовещенске городская полиция проводит проверку по факту сообщения о девушке, спрыгнувшей с балкона. Инцидент произошел по адресу: улица Партизанская, 25.

Названы регионы России, где больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Лидером антирейтинга стала Карачаево-Черкесия, на втором месте – Амурская область, на третьем – Ставропольский край.