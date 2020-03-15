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Выбор читателей за 14 марта

Выбор читателей за 14 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 14 марта.

Власти КНР озвучили тариф транспортировки газа по «Силе Сибири»

Начальный тариф транспортировки российского газа по северному участку китайского ответвления от «Силы Сибири» (Хэйхэ – Чанлин) составит 0,1825 юаня за тысячу кубометров (0,026 доллара). Информацию сообщили в Государственном комитете по развитию и реформам КНР.

В Благовещенске выбирают подрядчика для строительства моста через Зею

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство мостового перехода через реку Зея в Благовещенске. Он стартовал 13 марта на портале госзакупок. Стоимость работ обойдется почти в 19 миллиардов рублей.

В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона

В Благовещенске городская полиция проводит проверку по факту сообщения о девушке, спрыгнувшей с балкона. Инцидент произошел по адресу: улица Партизанская, 25.

Приамурье оказалось на втором месте в рейтинге по гриппу и ОРВИ

Названы регионы России, где больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Лидером антирейтинга стала Карачаево-Черкесия, на втором месте – Амурская область, на третьем – Ставропольский край.

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#Обзор #интернет #СМИ

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