Гороскоп 15 марта: Дев ждет успех, а Рыбам звезды советуют сходить в гости

Восход Солнца: 06:42

Заход Солнца: 18:34

Солнце в Рыбах.

Овен. Вероятные конфликты или недоразумения отнимут часть энергии. Не исключено, что Ваша потребность в признании создаст Вам много проблем. Благоприятный день для представителей творческих профессий. Бизнесменам рекомендуется довести до конца ранее начатое дело.

Телец. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможно, что Вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом.

Близнецы. Благоприятный день, особенно для мужчин-Близнецов творческих профессий. Вероятно, ваши способности и таланты будут отмечены начальством или партнерами. Жизненный потенциал на высоком уровне. Успех сегодня будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях. Женщин-Близнецов ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в любовные.

Рак. Напряженный день. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака.

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Лев. День благоприятен для путешествий, заключения сделок, брака. Ваши планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении ваших сокровенных замыслов. Звезды предсказывают вам невероятные предложения.

Дева. День отмечен повышенной деловой активностью. Возможно, что вам придется с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения. Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на вашем пути, возможен большой успех.

Весы. Благоприятный день для улучшения материального положения, приобретения недвижимости. Сегодня главное — ничего не перепутать и делать все вовремя, не откладывая на потом. При таком подходе к делу успех вам гарантирован. Велика вероятность приятной встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться. Во второй половине дня обратите внимание на свое здоровье, займитесь спортом.

Скорпион. Напряженный день. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не вызвать их ревности, обиды или зависти. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты или блеснуть в обществе, удачными будут покупки, кроме драгоценностей и металлических изделий.

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Стрелец. Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации, если успеете верно оценить ситуацию и в нужное время сменить тактику поведения. Неблагоприятное расположение планет грозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами.

Козерог. Возрастут жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Сегодня Козероги без особенных усилий сможете осуществить множество выгодных дел или добиться расположения лица противоположного пола. Благоприятный день для воплощения замыслов..

Водолей. Сегодня не исключены неожиданные повороты судьбы, которые потребуют от Вас максимальной активности и быстроты реакции на меняющуюся ситуацию. Из-за некоторой наивности и доверчивости Вы можете попасть под чужое влияние или угодить в ловушку.

Рыбы. Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вечер проведите в гостях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев