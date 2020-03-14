Глава Белогорска лично выбирал призы для победителей Кубка по плаванию

Фото: администрация Белогорска

14 марта в белогорском физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова состоялся Кубок главы Белогорска по плаванию. Открыл парад соревнований глава города Станислав Мелюков.

«Второй год работает это прекрасное здание ФОК, и каждый день я убеждаюсь в том, что мы построили его не зря, – сказал глава города. – Спорткомплекс стал точкой притяжения для тысяч белогорцев и самое главное для нашего подрастающего поколения, которое здесь получило возможность плавать в нормальных безопасных условиях и укреплять свое здоровье. Я хочу поблагодарить коллектив ФОКа за то, что они создают здесь хорошие условия для занятия спортом. А вас, уважаемые белогорцы, хочу поблагодарить за то, что вы привлекаете своих детей к тому, чтобы они занимались спортом. Нам нужны здоровые белогорцы для того, чтобы мы сделали этот город здоровым и красивым. Надеюсь, вам понравятся эти 40 призов, которые я лично выбирал. Всем легкой воды и быстрых секунд».

Массовые соревнования, в которых приняли участие 159 пловцов, продлились около трех часов. Поддержать спортсменов пришли более 100 болельщиков. Участники соревнований в возрасте от 8 до 52 лет, в соответствии с возрастной категорией, проплыли вольным стилем и брассом дистанции по 50 и по 100 метров. Всего состоялось 40 заплывов.

«Кубок главы по плаванию прошел на высоком уровне, – рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина. – В этом году участвовало большее количество спортсменов, чем в прошлом. Соревновались и дети, и взрослые, и даже инструкторы. Радует и более высокий уровень подготовки пловцов. Инструкторы отмечают, что результат спортсменов по сравнению с прошлым годом улучшен от 6 до 10 секунд на каждой дистанции и у детей и взрослых».

Победители были награждены призами от главы Белогорска Станислава Мелюкова. В числе призов смарт-часы, портативные зарядные устройства, беспроводные наушники, портативные колонки. Также победители и участники получили кубки, медали и грамоты, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.