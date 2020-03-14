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14марта
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сегодня, 20:42 1

В Москве ученикам разрешили не ходить в школу из-за коронавируса

В Москве ученикам разрешили не ходить в школу из-за коронавируса
Фото: ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — так прокомментировал Собянин это решение в своем блоге.

Он добавил, что для тех детей, которые не будут ходить в школу, учебные заведения постараются обеспечить дистанционное обучение.

Кроме того, тем же указом запрещается допускать на рабочие места сотрудников, которые приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также тех, в отношении кого приняты постановления санитарных врачей об изоляции, пишет РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией. В мире вирусом заразились уже свыше 130 тысяч человек в более чем 120 странах. Большинство выздоровели, при этом число скончавшихся превысило пять тысяч.

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#здоровье #коронавирус в Китае #школа

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 минут назад

    Минпросвещение рекомендовало всем школам перейти на дистанционку

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