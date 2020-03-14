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Из-за коронавируса амурчанка не может вернуться домой из Малайзии

Из-за коронавируса амурчанка не может вернуться домой из Малайзии

Жительница Амурской области Лилия рассказала в своем аккаунте в Инстаграме о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться на отдыхе за границей из-за коронавируса. Со слов девушки, сейчас она находится в Малайзии и не может вернуться. У нее нет ни авиабилетов, ни денег, а российское посольство отказало в помощи.

«Мы покупали билеты в январе, когда никто не мог предугадать, что границы по всему миру могут быть закрыты. У нас были билеты Москва – Индия – Бали – Владивосток. Последний рейс Бали – Владивосток был транзитный через Малайзию и Пекин. Но коронавирус решил скорректировать наше путешествие. Наши билеты были отменены авиакомпаниями AirAsia и "Уральские авиалинии". Причем парадокс в том, что билет Бали – Куала Лумпур – Пекин действительны, а из Пекина до Владивостока – уже нет. К тому же добавляется к обстоятельствам то, что до Пекина нас тоже не пустили, аргументировав это отсутствием визы. Сотрудник аэропорта порвала билет при нас. Причем дата на вылете была изменена без предупреждения, и нам пришлось лететь разными рейсами с разницей в три дня», – рассказала девушка.

Сейчас амурчанка находится в Малайзии без обратных билетов в Россию. С ее слов, деньги за билеты авиакомпания не вернула, а средств на проживание осталось немного. Купить новые билеты девушке не на что, свою роль в этом сыграл и изменившийся курс доллара.

«С каждым часом ситуация в мире меняется, страны закрывают границы, единственными нашими выходами были перелеты через Корею (Сеул), Японию ( Токио). Данные страны закрыли свои границы. Убедившись в отсутствии вариантов, мы решили обратиться в Посольство РФ в Малайзии. Во-первых, наше обращение никак не было зарегистрировано документально. Во-вторых, во время беседы с консулом, не дослушав нашу ситуацию до конца, он прервал нас со словами: "Эвакуировать мы вас не будем. Льготных билетов нет, соответствующих законопроектов нет, обстоятельств угрожающих жизни тоже нет". На наше возражение по поводу распространения пандемии внутри страны, он сказал: "Я вас в Малайзию не вез, а если заболеете, то попадете в местный госпиталь и будете лечиться за свой счет. Единственное, чем я могу вам помочь, – дать пароль от "вай фай" и позвонить друзьям, родственникам», – продолжила рассказ девушка.

Амурчанка, получив отказ в посольстве, обратилась через соцсети к своим подписчикам и всем неравнодушным людям. Девушка просит распространить информацию о ее ситуации: «Надеемся на огласку, на любую помощь, всевозможные варианты и скорейшее возвращение домой».

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#жизнь #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • mm_Родион Шилов

    mm_Родион Шилов
    1 час назад

    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ---- http://bit.do/eroxin

  • Уткий Гадёнок

    Уткий Гадёнок
    1 час назад



    через соцсети к своим подписчикам



    бох подписчики в помощь. посмотрим сколько стоят лайки.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Москва, кремль, Путину..-пошлет ИЛ-76

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    ну когда вылетали видели же что жопа вокруг! а теперь кто им виноват?

  • harbinets

    harbinets
    23 минуты назад

    родственники, знакомые почему не могут на билет перечислить?

  • harbinets

    harbinets
    19 минут назад

    непонятно, почему посольство оплачивать что-то должно...

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