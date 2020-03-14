Из-за коронавируса амурчанка не может вернуться домой из Малайзии

«Мы покупали билеты в январе, когда никто не мог предугадать, что границы по всему миру могут быть закрыты. У нас были билеты Москва – Индия – Бали – Владивосток. Последний рейс Бали – Владивосток был транзитный через Малайзию и Пекин. Но коронавирус решил скорректировать наше путешествие. Наши билеты были отменены авиакомпаниями AirAsia и "Уральские авиалинии". Причем парадокс в том, что билет Бали – Куала Лумпур – Пекин действительны, а из Пекина до Владивостока – уже нет. К тому же добавляется к обстоятельствам то, что до Пекина нас тоже не пустили, аргументировав это отсутствием визы. Сотрудник аэропорта порвала билет при нас. Причем дата на вылете была изменена без предупреждения, и нам пришлось лететь разными рейсами с разницей в три дня», – рассказала девушка.

Сейчас амурчанка находится в Малайзии без обратных билетов в Россию. С ее слов, деньги за билеты авиакомпания не вернула, а средств на проживание осталось немного. Купить новые билеты девушке не на что, свою роль в этом сыграл и изменившийся курс доллара.

«С каждым часом ситуация в мире меняется, страны закрывают границы, единственными нашими выходами были перелеты через Корею (Сеул), Японию ( Токио). Данные страны закрыли свои границы. Убедившись в отсутствии вариантов, мы решили обратиться в Посольство РФ в Малайзии. Во-первых, наше обращение никак не было зарегистрировано документально. Во-вторых, во время беседы с консулом, не дослушав нашу ситуацию до конца, он прервал нас со словами: "Эвакуировать мы вас не будем. Льготных билетов нет, соответствующих законопроектов нет, обстоятельств угрожающих жизни тоже нет". На наше возражение по поводу распространения пандемии внутри страны, он сказал: "Я вас в Малайзию не вез, а если заболеете, то попадете в местный госпиталь и будете лечиться за свой счет. Единственное, чем я могу вам помочь, – дать пароль от "вай фай" и позвонить друзьям, родственникам», – продолжила рассказ девушка.

Амурчанка, получив отказ в посольстве, обратилась через соцсети к своим подписчикам и всем неравнодушным людям. Девушка просит распространить информацию о ее ситуации: «Надеемся на огласку, на любую помощь, всевозможные варианты и скорейшее возвращение домой».