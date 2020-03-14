Я не смогла их остановить: благовещенка рассказала о жестоком убийстве собаки (видео)

Жительница Благовещенска 14 марта сообщила местным зоозащитникам о жестоком убийстве собаки. Со слов девушки, она пыталась остановить живодеров, но не смогла. Животное расчленили и оставили части тела в коробке в заброшенном доме в районе Ленина – Нагорной.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо волонтер Ирина, свидетельница убийства – ее знакомая. «Она мне вначале звонила, но я была на заседании Общественной палаты, поэтому ответить на звонок не смогла, тогда мне пришло сообщение от нее, что на ее глазах мужчины тащат собаку в заброшенный дом», – сказала волонтер Ирина.

«Я не смогла их остановить, они ее убили!», – написала девушка зоозащитнице. Дозвониться до самой свидетельницы случившегося пока не удалось, на место сразу выехали волонтеры. Они зашли в дом и обнаружили ту самую коробку с расчлененной собакой. Также на территории участка был найден мертвый щенок в пакете.

Со слов волонтеров, сами живодеры находятся в соседнем доме. «Как мы поняли, они утащили туда части тела мертвой собаки, видимо, чтобы употребить в пищу. Это ужас какой-то. Средь бела дня. Там куча жилых домов, дети гуляют. Собаку убитую многие местные жители знают, то ли она бездомная, то ли на свободном выгуле просто. Животное было очень доверчивым и добрым, маленькая такая ласковая собачка с красивыми небесно-голубыми глазами. Как можно было такое с ней сделать?» – высказалась одна из зоозащитниц.

На место волонтеры вызвали стражей порядка. В городской полиции подтвердили, что поступило сообщение об убийстве животного, сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося будет проведена проверка.