Пожары в заказниках Приамурья будут тушить с помощью нового оборудования

Амурские заказники готовятся к весеннему сезону пожаров. Для тушения возможных возгораний на особо охраняемых территориях закуплено новое оборудование. Средства на пять воздуходувок Stihl были выделены амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«По сравнению с моделями, которые ранее были на вооружении сотрудников дирекции, новые воздуходувки легче по весу и удобнее в использовании. Кроме того, при равной производительности у новых моделей в несколько раз ниже расход топлива», — пояснил замначальника отдела Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

Между тем, по прогнозам синоптиков, со следующей недели на юге региона установятся плюсовые температуры. При условии раннего схода снегового покрова специалисты прогнозируют начало пожароопасного сезона досрочно — уже в марте. Как следствие, и подготовительные работы стараются завершить раньше обычного.

На сегодняшний день в боевую готовность приведена автомобильная и сельскохозяйственная техника, которая используется при тушении пожаров. Проверку прошли также имеющиеся средства пожаротушения, а в конце марта сотрудники отправятся на тактико-специальные учения в условиях реальной местности.

Включены и прошли проверку видеокамеры, установленные в Березовском заказнике для наблюдения за аистами и мониторинга пожарной обстановки. Они размещены в точках, дающих максимальный обзор, а в ближайшее время на особо охраняемой территории планируется монтаж еще одной, третьей, камеры. После ее установки просматриваться в режиме онлайн будет большая часть заказника.

При этом, как отмечают специалисты, гнездам краснокнижных аистов, расположенным в заказниках, возможные пожары не страшны. Деревья и опоры, на которых они расположены, регулярно обрабатывают противопожарной пропиткой, которую не в силах смыть осадки. А трава в районе гнездовых деревьев окашивается. Так, прошлогодний пал, прошедший через Березовский заказник весной, аистов не потревожил.