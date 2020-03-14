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Чемпиону России по самбо, амурчанину Самвелу Казаряну, вручили денежную награду

Чемпиону России по самбо, амурчанину Самвелу Казаряну, вручили денежную награду
Фото: minsportamur.ru/

В спортивном клубе «Витязь» прошло чествование первого в истории Амурской области чемпиона России по самбо. Самвела Казаряна поздравили первые лица области, а также спортсмены и их родители.

В присутствии зампреда правительства Приамурья Светланы Яковлевой, заместителя председателя заксобрания Александра Синькова, министра по физической культуре и спорту Дмитрия Кутеки и директора школы олимпийского резерва Олега Шелпакова Самвелу Казаряну вручили благодарственное письмо губернатора области Василия Орлова, а также сертификат на единовременную денежную выплату за победу в первенстве и чемпионате России на общую сумму в 130 тысяч рублей. Наградили и тренера спортсмена – Дмитрия Богодиста. Кроме того, Самвел получил удостоверение мастера спорта России международного класса. Звание было присвоено самбисту осенью прошлого года.

Самбист поделился своими эмоциями от чемпионата России, прошедшего в Чебоксарах. По его словам, самой сложной схваткой оказалась полуфинальная: он встретился с двухкратным чемпионом мира, которому уступил в прошлом году. К этому поединку Самвел готовился основательно, поэтому сумел одержать победу.

«Сейчас после первенства России, на котором я боролся в январе и отобрался на первенство Европы по молодежи, я набрал форму, чувствовал себя уверено, хорошо перед чемпионатом России. Сейчас, конечно, немного эмоционально опустошен, морально устал. Надо передохнуть и готовиться к дальнейшим стартам», – поделился чемпион России по самбо.

Отдых у спортсмена будет небольшой: уже через неделю он отправится на сборы в Кстово. Затем следует череда подготовительных турниров перед главными стартами. В ноябре Самвел представит страну на чемпионате мира, который пройдет в Туркменистане. А еще через месяц спортсмен отправится в Испанию на Кубок Европы.

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