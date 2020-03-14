Жительнице Свободного нужны 2,5 миллиона на операцию в Южной Корее

«В 2018 году ей был поставлен диагноз рак левой молочной железы. Она прошла курс лечения в областной онкологической больнице, но недавно стало известно, что болезнь дала рецидив. Теперь у неё ещё и поражение костных структур грудной клетки — рёбра и лопатки с обеих сторон, ключицы, грудины и части позвоночника. При этом на фоне основного заболевания страдают и другие органы.

В Благовещенске лечение не даёт ожидаемого результата, и мы связались с Кореей, куда пока закрыт путь из-за коронавируса. Корейские врачи уверили нас, что как только границу откроют, нас примут. Но нам необходимо собрать 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день удалось собрать 235 тысяч рублей. Мы продадим часть своего имущества, но даже этого не будет достаточно, чтобы получить полную сумму», — рассказал сын Виктории.

Также Евгений отметил, что обратиться к корейским онкологам они решились не сразу, до этого связывались со специалистами Санкт-Петербурга, которые, ознакомившись с анализами, признали, что помочь не могут.