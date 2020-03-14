Жительнице Свободного нужны 2,5 миллиона на операцию в Южной Корее
Жительнице Свободного Виктории Нижегородовой необходимо собрать 2,5 миллиона рублей, чтобы остаться в живых. В редакцию «Зейских огней» за помощью обратился сын Виктории Евгений. Молодой человек рассказал, что его мама узнала о страшной болезни два года назад.
«В 2018 году ей был поставлен диагноз рак левой молочной железы. Она прошла курс лечения в областной онкологической больнице, но недавно стало известно, что болезнь дала рецидив. Теперь у неё ещё и поражение костных структур грудной клетки — рёбра и лопатки с обеих сторон, ключицы, грудины и части позвоночника. При этом на фоне основного заболевания страдают и другие органы.
В Благовещенске лечение не даёт ожидаемого результата, и мы связались с Кореей, куда пока закрыт путь из-за коронавируса. Корейские врачи уверили нас, что как только границу откроют, нас примут. Но нам необходимо собрать 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день удалось собрать 235 тысяч рублей. Мы продадим часть своего имущества, но даже этого не будет достаточно, чтобы получить полную сумму», — рассказал сын Виктории.
Также Евгений отметил, что обратиться к корейским онкологам они решились не сразу, до этого связывались со специалистами Санкт-Петербурга, которые, ознакомившись с анализами, признали, что помочь не могут.
- Реквизиты для помощи:
- 4276 1609 5189 0194 (Сбербанк)
- л/с 4081 7810 1030 0661 1588
- 2202 2005 7336 5044 (Сбербанк)
- л/с 4081 7810 1030 0067 0664
- Мобильный банк: 8-914-600-29-95, получатель Виктория Васильевна Н.
Просмотров всего: 118