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сегодня, 17:25 0

В Амурскую область привезли 200 тысяч анкет для переписи населения

В Амурскую область привезли 200 тысяч анкет для переписи населения

200 тысяч анкет для Всероссийской переписи населения доставили в Амурстат. Их используют в октябре, когда состоится эта масштабная акция. Переписные листы распределят между муниципалитетами региона.

Печатные бланки будут использоваться в отдалённых и труднодоступных районах Приамурья, а также в особых случаях.

Впервые в стране сбор демографических данных будет организован не только в бумажном, но и цифровом формате. В основном переписчики опросят жителей с помощью электронных планшетов. Специалистов можно будет и не ждать. Данные примут на интернет-портале «Госуслуги» или в любом многофункциональном центре, сообщает Амурстат.

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#жизнь

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