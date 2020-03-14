Грузовикам запретили выезжать на ледовую переправу Свободный – Введеново

Ледовую переправу через реку Зея по маршруту город Свободный – посёлок Введеново закрыли для проезда грузового транспорта. Такое решение приняла специальная комиссия, которая на днях проверила грузоподъёмность ледовой дороги.

Как рассказали члены комиссии, толщина льда на данный момент составляет 60-65 сантиметров. В связи с весенним потеплением, на ледовой дороге через Зею уже началось небольшое таяние. Подписан акт о полном ограничении выезда на лёд грузовым транспортным средствам. Перед въездом на переправу специалисты установили соответствующие дорожные знаки, пишет www.gzt-sv.ru.

«Сейчас передвижение возможно только на легковых автомобилях на пока функционирующей переправе. Полное закрытие дороги для всех транспортных средств планируется с 20 по 25 марта, об этом мы сообщим дополнительно. После полного закрытия переправы выезд на лёд транспортных средств, согласно КоАП РФ (статья 4.22, закон Амурской области № 319), нарушителю обойдётся от 3 до 5 тысяч рублей, а за выход на лёд предусмотрен штраф от 300 рублей до 1 тысячи рублей», – прокомментировал госинспектор ГИМС Николай Гайдуков.

Ледовая переправа открыта только в светлое время суток – с 8 до 18 часов. Об этом есть соответствующая информация на береговых информационных щитах. На ночь дорога по льду будет перекрыта шлагбаумами. Также в правилах пользования ледовой переправой прописано, что при въезде на дорогу водитель обязан высадить пассажиров, отстегнуть ремень безопасности, открыть дверцы транспортного средства.

Въезд на переправу должен осуществляться со скоростью 10 километров в час, движение – 20 километров в час, дистанция между автомобилями – 70 метров.

Неисправный транспорт должен быть немедленно отбуксирован на берег тросом не короче 30 метров. Движение пешеходов по переправе должно осуществляться только по специальным дорожкам.

На переправе запрещается движение грузовых транспортных средств. Легковым авто запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны, заправка ГСМ, движение в туман или пургу.