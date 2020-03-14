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сегодня, 16:43 3

В России начали страховать от коронавируса

В России начали страховать от коронавируса
Фото: www.anadolumedicalcenter.ru/

Один из российских банков и страховая компания запустили продажу страховых полисов от коронавируса. «АнтиКоронаВирус» разработан для страхования физических лиц на случай смерти или на случай временной нетрудоспособности, возникших в результате болезни. Действует страховка на всей территории России.

В период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы, которые он может направить в том числе и на лечение. А в случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Страховая премия, которую клиент оплачивает единовременно, составляет от 3 до 9 тысяч рублей.

«Распространение коронавируса сопровождается крайне тревожным информационным фоном, порождающим серьёзную напряжённость и обеспокоенность у граждан нашей страны. Осознавая это, мы поставили перед собой задачу – в максимально сжатые сроки предложить нашим клиентам страховой продукт от коронавируса, который позволит им минимизировать финансовые потери в случае заболевания... Уверен, что наши клиенты, оформившие страховку в отделениях или на сайте банка, смогут чувствовать себя спокойнее, понимая, что у них появилась возможность получения страхового возмещения в период нетрудоспособности при диагностировании заболевания 2019-nCoV, которое покрывает не только период лечения, но и период карантина», – отметил представитель банка, запустившего страховую программу.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    2 часа назад

    А название банка или страховой компании не сообщите?

  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Разорятся. Или сбегут с деньгами.

  • Терминатор

    Терминатор
    37 минут назад

    Все пытаются сделать деньги вот уж правда из воздуха!!!

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