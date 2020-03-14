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сегодня, 16:21 2

В Белогорске обнаружили сайт, где продавали магниты для остановки счетчиков воды

В Белогорске обнаружили сайт, где продавали магниты для остановки счетчиков воды
Фото: fine.blankbuh.ru/

Прокуратура Белогорска выявила сайт, на котором продавали магниты для прекращения работы счетчиков воды и электроэнергии. На сайте размещена информация о способах остановки приборов учета, а также сведения о способах самостоятельной корректировки данных.

Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием страницы может любой интернет-пользователь. При этом федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«В силу требований федерального закона «О рекламе» размещенная информация является недобросовестной рекламой, поскольку побуждает потребителей к совершению правонарушений, предусмотренных статьей 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества путем мошенничества), а также преступлений, предусмотренных статьей 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

По результатам проверки прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Решением Белогорского городского суда требования прокурора полностью удовлетворены.

Судебное решение направлено в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области для технического блокирования доступа к сайту.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    А это фото из инструкции по установке?

  • DimonS

    DimonS
    38 минут назад

    А сайт, наверное, алиэкспресс...

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