Пожаров меньше, а погибших больше: оперативная обстановка в Приамурье

В главном управлении МЧС России по Амурской области подвели итоги оперативной обстановки в Приамурье за два месяца 2020 года. Согласно статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров сократилось на 11,4 % – с 463 пожаров до 410. Ущерб от них составил почти 26 миллионов рублей, что в три раза ниже, чем в 2019 году.

Наибольшее число пожаров (110 пожаров, что на 21,4 % меньше, чем в прошлом году), зарегистрировано в Благовещенске.

«Число пожаров в нынешнем году меньше, положительная динамика прошлого года в этом вопросе сохраняется. Но за два месяца в области погибло людей при пожарах больше, чем в прошлом. Гибель увеличилась с 19 человек до 21. При пожарах пострадали 8 человек, люди получили ожоги различной степени тяжести, – рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области. – С 14 до 24 увеличилось число спасенных людей. Спасенные пожарно-спасательными подразделениями области материальные ценности оцениваются в сумму почти 385 миллионов рублей, это на 82 % больше прошлогодних показателей».

Чаще, чем в прошлом году, горели здания жилого назначения и надворные постройки, таких пожаров зарегистрировано 203 (в 2019 их было 159). Наибольшее число пожаров в Амурской области происходит вследствие неосторожного обращения с огнем – 100 или 24,4% от общего числа зарегистрированных за два месяца пожаров.

В 85 случаях (20,7 % от общего числа) к пожару привели нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а в 51 случае или 12,4 % – нарушения правил устройства и эксплуатации печей. За два месяца 27 пожаров явились следствием поджогов, в 34 случаях амурчане допустили неосторожное обращение с огнем при курении, это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижению количества пожаров во многом способствует профилактическая работа, которую проводят с жителями сотрудники государственного пожарного надзора, представители администраций населенных пунктов по разъяснению правил пожарной безопасности, административной и уголовной ответственности за их нарушение, возможных последствиях пожаров.

«На особом контроле находятся многодетные семьи, социально не защищенные граждане. Только в феврале сотрудники ГПН совместно с полицией, социальными службами посетили 980 мест проживания неблагополучных семей, 870 многодетных семей, – рассказал Сергей Чебыкин. – Амурская область активно готовится к пожароопасному периоду. С первых дней марта сотрудники государственного пожарного надзора начали проверку населенных пунктов к предстоящему весеннему пожароопасному периоду, при этом особое внимание уделяется жилому сектору, состоянию придворовых территорий. Главная задача проводимой работы – предупредить весной возможные пожары в населенных пунктах и предотвратить гибель людей».